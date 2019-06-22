22 июня 201918:00
Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Лондоне
На теннисном турнире в Лондоне состоялся первый полуфинальный поединок, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и француз Жиль Симон. Для выявления победителя соперникам пришлось провести все три партии. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу представителя Франции.
В финале Симон сразится с победителем встречи между испанцем Фелисьяно Лопесом и Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Напомним, что призовой фонд теннисного турнира в Лондоне превышает 2 миллиона евро.
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