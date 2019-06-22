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22 июня 201918:00

Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Лондоне

EPA

На теннисном турнире в Лондоне состоялся первый полуфинальный поединок, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и француз Жиль Симон. Для выявления победителя соперникам пришлось провести все три партии. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу представителя Франции.

В финале Симон сразится с победителем встречи между испанцем Фелисьяно Лопесом и Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Напомним, что призовой фонд теннисного турнира в Лондоне превышает 2 миллиона евро.

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