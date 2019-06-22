На Европейские игры приехали атлеты из 50 стран
В Минске прошла красочная церемония открытия того, что называют "Европейской Олимпиадой". Традиция — новая, но отрадно, что и первые, и вторые Игры проходят в СНГ: первым их принимали в Баку. Но, как всегда, такие крупные мероприятия — это возможность "сверить часы" для высокопоставленных гостей.
Пламя мира на арене Европейских игр зажгли самые именитые белорусские атлеты — с олимпийскими регалиями. На шоу-открытии перед зрителями проносились история Белоруссия и ее архитипичные образы, такие как выдувающий ноздрями пар беловежский зубр.
В спортивной деревне, где вот в высотках уже разместились тысячи атлетов, никакого напряжения перед выходом на ринги, арены и стадионы будто и не ощущается. Чемпионы прошлых олимпиад самозабвенно "рубятся" в почти настольные игры.
Наших самбистов, которые с нетерпением ждут, давно, как полагают многие, назревшего решения Олимпийского комитета о включении самбо в программу олимпиад, мы встретили сразу после получения ими красно-синих самбовок. Это то, в чем они выйдут на ринг. Уже несколько часов спустя Артем Осипенко — кстати, победитель и прошлых Европейских игр в Баку — нес флаг России на торжественной церемонии открытия.
Зрелищное шоу открытия Игр на минском стадионе "Динамо" поставил российский продюсер и композитор Игорь Крутой. Он в этом деле не новичок — его команда занималась открытием Азиатских игр и Универсиады в Казани.
"Когда ты делаешь представление такого уровня, в этот момент ты должен чувствовать себя представителем этого народа, потому что надо максимально раскрыть историю страны", — отметил Игорь Крутой, народный артист России, композитор.
На Игры приехали атлеты из 50 стран. На VIP-трибунах за тем, как зажигали огонь Европеады, наблюдали ведущие политики и лидеры государств. Российский премьер Дмитрий Медведев до вечера успел повидаться с глазу на глаз с президентами Сербии и Молдавии.
"Несмотря на то что в Молдавии там непростые времена, я решил приехать и поддержать", — сказал президент Молдавии Игорь Додон.
Самая продолжительная беседа (за закрытыми дверями) состоялась с Александром Лукашенко. Вот фрагмент из открытой части. "Благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события и не только. Как мы и договаривались с президентом России, посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений", — подчеркнул президент Белоруссии.
"Мы находимся на очень важном переговорном треке, обсуждаем программы действий по исполнению нашего союзного договора. Мы исходим из того, что если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, и где-то к ноябрю можно будет выйти на подписание уже дорожных карт по реализации всех этих инициатив", — заявил Дмитрий Медведев.
Оказывается, позиции по интеграционной повестке, а тут и общая валюта и единый парламент, сходятся, по утверждению белорусского премьера Румаса, аж на 70%. Но явно остаются и непростые 30. Ждем.
А на Играх кроме церемонии открытия сегодня был еще и первый день состязаний. Есть уже и золото и серебро. Наши атлеты, их 225, участвуют во всех видах спорта и рассчитывают на 70-80 наград. Прошлые Игры в Баку принесли нам 164 медали и первое место. На этот раз сложнее будет всем. Дело в том, что сборные гораздо мощнее. За медали будут бороться и олимпийские чемпионы, и мировые рекордсмены. Только в нашей сборной — шесть победителей олимпиад.
Интерес к Европеаде растет пропорционально ее значимости и авторитету в спортивном мире. В Минске собрались свыше 4 тысяч атлетов, а это больше, чем на последней Олимпиаде в Пхенчхане. И нет сомнений, что спортсмены будут выкладываться по полной, поскольку стать призером здесь – значит, добыть путевку на Олимпийские игры в Токио. Это касается восьми дисциплин, таких как бокс, каратэ, легкая атлетика, бадминтон и другие.
"У нас будет серьезна конкуренция — мы видим составы других стран. Конечно, Белоруссия хорошо подготовилась. Чем серьезнее будет борьба, чем больше медалей разойдется по этим странам, тем перспективы этих Игр будут весомее, а результат — более значим", — заявил Павел Колобков, министр спорта РФ.
Европейские игры проводятся только второй раз в истории, но в целом идея континентальных Игр не нова. Уже есть Азиатские игры, Панамериканские, Всеафриканские и Панарабские. Понятно, что европейцам давно пора было обзавестись своими.
Сегодня же в череде этих ярких событий было еще одно — в Минске официально открылся Дом болельщика сборной России. Все 10 дней Игр здесь будут транслировать соревнования, тут же будут поздравлять с медалями российских атлетов. Надеемся, что каждый день.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости
- В Тбилиси напали на съемочную группу "России 24"
- Российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
- США все еще подумывают о войне с Ираном
- Легенда русского рока: Владимиру Шахрину - 60
Самое читаемое
-
"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"
- Названы самые опасные для россиян виды рака
- Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота. Видео
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Бой у здания парламента в Тбилиси
- Зеленский подготовил сюрприз для олигархов
- Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Вести-Москва
-
Столичные экстремалы испытали мотоцикл-амфибию
- Протечки в районе Тушинского тоннеля: прокуратура начала проверку
- Суд закрыл скандальный хостел, но он продолжает принимать постояльцев
- Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа
- В Подмосковье из-за жары начали гореть леса
- Фестиваль садов, джаз и итальянская кухня: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео