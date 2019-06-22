На Европейские игры приехали атлеты из 50 стран

В Минске прошла красочная церемония открытия того, что называют "Европейской Олимпиадой". Традиция — новая, но отрадно, что и первые, и вторые Игры проходят в СНГ: первым их принимали в Баку. Но, как всегда, такие крупные мероприятия — это возможность "сверить часы" для высокопоставленных гостей.

Пламя мира на арене Европейских игр зажгли самые именитые белорусские атлеты — с олимпийскими регалиями. На шоу-открытии перед зрителями проносились история Белоруссия и ее архитипичные образы, такие как выдувающий ноздрями пар беловежский зубр.

В спортивной деревне, где вот в высотках уже разместились тысячи атлетов, никакого напряжения перед выходом на ринги, арены и стадионы будто и не ощущается. Чемпионы прошлых олимпиад самозабвенно "рубятся" в почти настольные игры.

Наших самбистов, которые с нетерпением ждут, давно, как полагают многие, назревшего решения Олимпийского комитета о включении самбо в программу олимпиад, мы встретили сразу после получения ими красно-синих самбовок. Это то, в чем они выйдут на ринг. Уже несколько часов спустя Артем Осипенко — кстати, победитель и прошлых Европейских игр в Баку — нес флаг России на торжественной церемонии открытия.

Зрелищное шоу открытия Игр на минском стадионе "Динамо" поставил российский продюсер и композитор Игорь Крутой. Он в этом деле не новичок — его команда занималась открытием Азиатских игр и Универсиады в Казани.

"Когда ты делаешь представление такого уровня, в этот момент ты должен чувствовать себя представителем этого народа, потому что надо максимально раскрыть историю страны", — отметил Игорь Крутой, народный артист России, композитор.

На Игры приехали атлеты из 50 стран. На VIP-трибунах за тем, как зажигали огонь Европеады, наблюдали ведущие политики и лидеры государств. Российский премьер Дмитрий Медведев до вечера успел повидаться с глазу на глаз с президентами Сербии и Молдавии.

"Несмотря на то что в Молдавии там непростые времена, я решил приехать и поддержать", — сказал президент Молдавии Игорь Додон.

Самая продолжительная беседа (за закрытыми дверями) состоялась с Александром Лукашенко. Вот фрагмент из открытой части. "Благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события и не только. Как мы и договаривались с президентом России, посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений", — подчеркнул президент Белоруссии.

"Мы находимся на очень важном переговорном треке, обсуждаем программы действий по исполнению нашего союзного договора. Мы исходим из того, что если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, и где-то к ноябрю можно будет выйти на подписание уже дорожных карт по реализации всех этих инициатив", — заявил Дмитрий Медведев.

Оказывается, позиции по интеграционной повестке, а тут и общая валюта и единый парламент, сходятся, по утверждению белорусского премьера Румаса, аж на 70%. Но явно остаются и непростые 30. Ждем.

А на Играх кроме церемонии открытия сегодня был еще и первый день состязаний. Есть уже и золото и серебро. Наши атлеты, их 225, участвуют во всех видах спорта и рассчитывают на 70-80 наград. Прошлые Игры в Баку принесли нам 164 медали и первое место. На этот раз сложнее будет всем. Дело в том, что сборные гораздо мощнее. За медали будут бороться и олимпийские чемпионы, и мировые рекордсмены. Только в нашей сборной — шесть победителей олимпиад.

Интерес к Европеаде растет пропорционально ее значимости и авторитету в спортивном мире. В Минске собрались свыше 4 тысяч атлетов, а это больше, чем на последней Олимпиаде в Пхенчхане. И нет сомнений, что спортсмены будут выкладываться по полной, поскольку стать призером здесь – значит, добыть путевку на Олимпийские игры в Токио. Это касается восьми дисциплин, таких как бокс, каратэ, легкая атлетика, бадминтон и другие.

"У нас будет серьезна конкуренция — мы видим составы других стран. Конечно, Белоруссия хорошо подготовилась. Чем серьезнее будет борьба, чем больше медалей разойдется по этим странам, тем перспективы этих Игр будут весомее, а результат — более значим", — заявил Павел Колобков, министр спорта РФ.

Европейские игры проводятся только второй раз в истории, но в целом идея континентальных Игр не нова. Уже есть Азиатские игры, Панамериканские, Всеафриканские и Панарабские. Понятно, что европейцам давно пора было обзавестись своими.

Сегодня же в череде этих ярких событий было еще одно — в Минске официально открылся Дом болельщика сборной России. Все 10 дней Игр здесь будут транслировать соревнования, тут же будут поздравлять с медалями российских атлетов. Надеемся, что каждый день.