Трамп заявил, что США все еще подумывают о войне с Ираном

США готовы ужесточить санкционный режим для Ирана, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент добавил, что обсудит этот вопрос с помощниками, Потому что Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный, передает ТАСС.

Однако Вашингтон ценит, что Иран не стал сбивать находившийся там же в воздухе второй американский самолет с людьми на борту (38 человек), подчеркнул Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского беспилотника. На карте указаны координаты беспилотника в момент, когда он получал предупреждения, а затем был сбит.

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.



There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS