Дзюдоистка Долгова завоевала серебро Европейских игр

Российская дзюдоистка Ирина Долгова оказалась обладательницей серебряной медали на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. В финальном поединке в весовой категории до 48 кг россиянка уступила украинке Дарье Белодед. Бронзу поделили испанка Хулия Фигероа и словенка Маруса Стангар.

Кроме того, российский самбист Альсим Черноскулов занял третье место в весовой категории до 100 кг. Такой же результат показал и его соотечественник Никита Клецков (до 68 кг).

Вторые Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. Сборная России лидирует в медальном зачете соревнований.