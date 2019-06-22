Москва требует от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов

Российский МИД отреагировал на попытку нападения агрессивно настроенных радикалов на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси. В ведомстве заявили, что требуют от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории Грузии граждан России, в том числе журналистов.

До нападения тбилисских националистов на съемочную группу "России 24" в массовых беспорядках в грузинской столице уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ, напомнили на Смоленской площади.

В ведомстве ждут надлежащей реакции от профильных международных и неправительственных организаций, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. МИД России продолжает внимательно отслеживать развитие событий в Грузии.

Ранее сегодня корреспондент "России 24" Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства в Тбилиси, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией. К журналистам подошли несколько молодых людей, стали выкрикивать националистические лозунги и плеваться, попытались избить корреспондента и оператора канала. За журналистов вступился муж хозяйки турагенства, после чего хулиганы сбежали. По словам Станислава Бернвальда, их специально провоцировали на драку.



Также в Грузии попал в больницу с кровотечением продюсер видеоагентства Ruptly, раненный на акции протеста в Тбилиси. Врачи сначала недооценили ранение и лишь вытащили резиновую пулю, которая целиком вошла в его тело. Мужчина отправился на работу, но потом у него резко упало давление и началось кровотечение. Его снова госпитализировали, рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Тем временем Министерство транспорта РФ сообщило, что с 8 июля будут приостановлены полеты самолетов грузинских авиакомпаний в Россию. Накануне президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию. Это – вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ. Она вступает в силу также с 8 июля. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.

Ранее участники акции протеста в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг, 20 июня, радикалы на некоторое время захватили здание парламента, где находились российские представители, а вечером пытались вновь штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.