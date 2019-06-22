Джонсон высказался за "креативную двусмысленность" в переговорах с ЕС

Лидер гонки кандидатов от Консервативной партии на кресло премьер-министра Великобритании Борис Джонсон на встрече с избирателями витиевато прокомментировал сумму английских выплат Евросоюзу, ранее согласованную в рамках Brexit. Джонсон считает, что переговоры на эту тему должны продолжаться, пишет ТАСС.

"Мы должны сохранять некую креативную двусмысленность по поводу денег до того момента, пока мы не договоримся", — отметил Джонсон.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания должна была заплатить 50 миллиардов долларов.

По последним договоренностям, Великобритания покинет 31 октября этого года.