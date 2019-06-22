На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает ТАСС.

Чаще тела выброшенных нерадивыми матерями детей находят на свалках или в мусорных баках. Так, прошлой весной петербургский бомж обнаружил тело младенца в мусорном контейнере. Следствие установило, что таким способом от нежеланного ребенка избавилась нигде не работающая многодетная мать. А в Липецке тело ребенка обнаружили на мусоросортировочном заводе при расфасовке мусора. Так как мусор свозят на предприятие со всего города, установить место, где выбросили труп девочки, оказалось невозможно.