Машков рассказал о попытках "совместить актера с куклой"

Почетный гость XXV Международного фестиваля КукАRТ, народный артист России Владимир Машков является большим патриотом кукольного театра. Об этом он заявил на открытии праздника.

Машков подчеркнул, что артисты театра кукол –великие люди. Его родители служили в Новокузнецком кукольном театре, и это искусство — часть его души.

Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой. Машков, по его словам, давно об этом мечтал.

В программе КукАRТа — 60 спектаклей театров России, Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Казахстана, Польши, Швеции, передает ТАСС.