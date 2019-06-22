Контр-адмирал Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО

В состав военного комитета НАТО вошла первая женщина. Ею стала контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен. Сообщившая об этом в своем Twitter представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску поздравила Дедичен с этим событием.

В военный комитет НАТО входят начальники генштабов государств-членов альянса. Глава военного комитета является главным военным советником генсека альянса, он доводит мнения военачальников до структур НАТО, которые несут ответственность за принятие политических решений, пишет РИА Новости.