Европейские игры. Дина Аверина стала первой в личном многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотые медали вторых Европейских игр, которые проходят в Минске. Она выиграла в индивидуальном многоборье, набрав в сумме 87,750 балла.

Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (84,700). Бронзовые медали достались Екатерине Галкиной (79,300) из Белоруссии.

Отметим, что гимнастки соревновались в четырех видах: упражнениях с лентой, обручем, булавами и мячом.