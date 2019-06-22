Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

В Минске продолжаются соревнования на вторых Европейских играх. Очередную золотую медаль сборной России принесла самбистка Елена Бондарева. В решающем поединке турнира она победила украинку Анастасию Новикову со счетом 2:0 в весовой категории до 48 кг.

Это золото стало для России уже пятым на Европейских играх. Бронзовые награды поделили между собой представительница Белоруссии Анфиса Капаева и Цветелина Цветанова из Болгарии.

В общем зачете турнира сборная России занимает первое место, имея в активе 13 (5 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые) медалей.