В Кривом Роге в прохожего метнули наступательную гранату

После ссоры с прохожим на остановке общественного транспорта в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина бросил гранату РГД-5 в своего оппонента, сообщает РИА Новости. Граната оказалась боевой, в результате взрыва пострадал 32-летний мужчина. Он доставлен в местную больницу с травмами. МВД Украины возбудило уголовное дело по факту происшествия.