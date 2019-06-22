Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

Грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми подняли на 20% цены для россиян.

Согласно заявлению администрации "Езо", кафе напоминает таким образом об оккупации Россией 20% грузинских территорий. У входа даже повесили баннер с вопросом "Является ли Россия оккупантом?" Россиян пускают внутрь в случае утвердительного ответа.

В соцсетях считают такое поведение пиаром на сложившемся конфликте.

В "Гарденсе" сознательно отказались от меню на русском, чтобы выразить солидарность с коллегами.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, правительству поручено вернуть россиян на родину (сейчас в Грузии находится 5-7 тысяч организованных туристов и в 2-3 раза больше самостоятельных).

Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом".

20 июня Грузию захлестнули протесты против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, передает РИА Новости.