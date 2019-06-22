"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

Известный продюсер Бари Алибасов, который две недели назад по ошибке выпил средство для очистки труб и несколько дней находился в искусственной коме, в субботу, 22 июня, появился в эфире программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Алибасов заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. Ведущий программы Андрей Малахов бросился продюсеру навстречу, а Алибасов его расцеловал. Однако по ходу программы продюсер несколько раз задал Малахову вопрос, кто он такой.

"Я из гроба вышел", — заявил в программе Бари Каримович. Он также рассказал, что в больнице его "пытались отравить и убить".

Сейчас продюсер хорошо разговаривает, самостоятельно ест и убирает квартиру. Это уже второе появление Алибасова в эфире "России 1" на этой неделе, ранее с ним выходил "Прямой эфир".

Между тем его супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину утром в субботу отвезли в больницу. Однако PR-директор ее мужа Вадим Горжанкин успокоил общественность, сообщив что ее в ближайшее время выпишут, угрозы ее здоровью нет.