МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту препятствия работе журналиста и насилия после нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси.

Корреспондент телеканала Станислав Бернвальд рассказал в эфире "России 24", что в субботу во время съемок двое неизвестных молодых людей напали на героев репортажа, которые давали интервью. Речь шла о последствиях, которые ощутят занятые в туристической отрасли Грузии после запрета на прилет в страну отдыхающих из России.

Как рассказал Бернвальд, нападавшие старались втянуть российских журналистов в драку, но они не поддались на провокацию. Молодые люди словесно оскорбляли мужчину и женщину, отвечавших на вопросы журналистов, а затем ударили мужчину.

Хулиганы скрылись, добавил Бернвальд, когда к месту ЧП приблизились грузинские полицейские.