"Ювентус" продлил контракт с Бентанкуром до 2024 года

Пресс-служба итальянского "Ювентуса" сообщила о продлении контракта с полузащитником клуба Родриго Бентанкуром. Новое соглашение с 21-летним уругвайским футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Бентанкур перешел в "Ювентус" в 2017 году из "Боки Хуниорс". В составе аргентинского клуба он дважды выигрывал чемпионат страны и один раз – Кубок Аргентины.

Вместе с "Ювентусом" Бентанкур стал дважды чемпионом Италии, завоевав по разу Суперкубок и Кубок страны.