На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.

В распоряжении издания оказалось письмо ученого миссии Ашвина Васавады, который рассказал об удивительных результатах, полученных марсоходом и о том, что ученые "перестроили планы на выходные", чтобы провести следующие эксперименты.

Новые инструкции Curiosity отправили в минувшую пятницу, 21 июня, их результаты ожидаются в понедельник.

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он y обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан. Однако это был временный всплеск. Ученые продолжили исследования и сделали вывод: концентрация метана в атмосфере Марса увеличивается летом, когда тепло, и значительно сокращается зимой.

В конце прошлого года на Марсе был обнаружен необычный предмет, похожий на блестящий самородок.