В Екатеринбурге потушен пожар площадью 2 200 квадратов

Открытое горение на складе лакокрасочной продукции в Екатеринбурге ликвидировано. С момента поступления сигнала в экстренные службы прошло 2 часа 15 минут.

Площадь пожара достигала 2,2 тысячи квадратных метров.

В ходе пожара произошло частичное обрушение конструкций помещения. Газовые баллоны сдетонировали, что увеличило площадь горения.

Помещение самостоятельно покинули 18 сотрудников. Угрозы жилым домам не было.

Врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков сообщил, что ПДК вредных веществ в воздухе не превышена.

Сложности в тушении были из-за низкого давления в водопроводных сетях и большой пожарной нагрузке, передает ТАСС.