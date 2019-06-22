США поделились "планом процветания" Палестины
США обнародовали в субботу, 22 июня, план для развития Палестины. Документ опубликован Белым домом. План носит название "От мира к процветанию" и состоит из трех инициатив, которые, как уверяют в Белом доме, поддержат экономику, народ и власти. Он предполагает привлечение в палестинскую экономику более 50 миллиардов долларов за десять лет.
План представляет собой "самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа", сказано в документе, который цитирует РИА Новости.
За предстоящие десять лет предполагается создать более миллиона рабочих мест, снизить показатели безработицы до однозначного числа, на 50 процентов уменьшить уровень бедности. Кроме того, план предусматривает инвестиции в транспорт и транспортную инфраструктуру.
В Вашингтоне надеются на привлечение миллиардов долларов инвестиций в электроэнергетику, обеспечение водой и телекоммуникации. Также планируется развивать частное предпринимательство, туризм, сельское хозяйство и торговлю с соседними странами.
Чтобы собрать требуемые инвестиции, США будут поддерживать шаги по развитию сотрудничества Палестины с Египтом, Израилем, Иорданией и Ливаном. Таким образом предполагается снижать нормативные барьеры для перемещения палестинских людей и товаров. США планируют увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17 до 40 процентов, увеличить иностранные инвестиции с 1,4 до 8 процентов ВВП.
Вторая часть документа посвящена развитию системы образования, здравоохранения и повышению качества жизни, третья предусматривает совершенствование системы управления и деловой среды.
По мнению авторов документа, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа.
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