Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

На сайте Федерального бюро тюрем США есть информация, что россиянка Мария Бутина выйдет на свободу не 5 ноября, а 25 октября 2019 года.

Ранее о сокращении срока Бутиной на 10 дней сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля 2018 года – прямо перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль прокомментировал задержание Бутиной, назвав обвинения в ее адрес сфабрикованными, и потребовал ее освобождения из-под стражи. 26 апреля Бутину приговорили к полутора годам лишения свободы. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов Америки.