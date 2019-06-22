Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

Сборная России триумфально стартовала на вторых Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии. По итогам первого соревновательного дня россияне завоевали 18 медалей. Девять из них – золотые.

Самый большой вклад в успех россиян внесли самбисты. На их счету девять медалей. Четыре из них – золотые. Награды высшей пробы в самбо завоевали Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачете (9 золота, 5 серебра и 4 бронзы). На втором месте расположилась команда Белоруссии с 13 (3 золота, 2 серебра, 8 бронзы) медалями. Третьими идут грузинские спортсмены. В их копилке 8 (3, 1, 4) наград.