Российские фехтовальщики стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы

На чемпионате Европы по фехтованию, который завершился в немецком Дюссельдорфе, сборная России одержала победу в общекомандном зачете. На счету российских спортсменов девять (4 золота, 3 серебра и 2 бронзы) медалей. Вторыми стали французы (2, 3, 3), а третьими – итальянцы (2, 2, 6).

В последний день соревнований российские шпажистки Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина завоевали серебряные медали в командном турнире.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы россияне также стали первыми в общем зачете, завоевав 11 (6 золота, 2 серебра, 3 бронзы) наград.