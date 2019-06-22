В Питере пес спас новорожденную малышку

Двухкилограммовая малышка двух суток от роду находится в городской больнице Санкт-Петербурга. Она полностью здорова, хорошо ест и даже улыбается во сне. Только фамилия ее неизвестна.

"Это совершенно недопустимо – оставление ребенка в таких условиях, — говорит заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы №17 святителя Николая Чудотворца Наталья Филатова, — но, к сожалению, каждый год бывает один-два-три таких случая".

Малышку обнаружил в кустах пес по кличке Мачо. Джек-рассел настойчиво тянул хозяина к дальним кустам, туда, где не бывает прохожих. Найденную девочку аккуратно перенесли в безопасное место. Как раз в это время парк патрулировали сотрудники Росгвардии, они и вызвали скорую.

"Я понял, что она жива!" – делится заместитель командира взвода межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга Евгений Толкачев.

Ребенка обнаружили через три часа после родов. Первое время у девочки наблюдалось кислородное голодание. Она родилась недоношенной, но очень сильной. Сейчас полиция разыскивает мать — ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.