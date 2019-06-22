Georgian Airways предложат пассажирам транзитный рейс

После решения российских властей о приостановке авиасообщения между Россией и Грузией "Грузинские авиалинии" (Georgian Airways) собираются предложить пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, правительству поручено вернуть россиян на родину (сейчас в Грузии находится 5-7 тысяч организованных туристов и в 2-3 раза больше самостоятельных).

Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом".

20 июня Грузию захлестнули протесты против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.