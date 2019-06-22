На Волге недалеко от Казани загорелся теплоход

На борту двухпалубного пассажирского теплохода "Василий Чапаев" в машинном отделении произошло возгорание.

Это произошло в акватории реки Волги недалеко от Казани, сообщает "Интерфакс".

На борту теплохода находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа.. По данным службы поиска и спасения на воде, никто не пострадал.

На место происшествия направлен пожарно-спасательный катер.