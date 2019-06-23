В Грузии участники митинга двинулись к офису правящей партии

Митингующие в Тбилиси заявляют, что не прекратят акции протеста до тех пор, пока власти не выполнят требования по отставке главы МВД и по изменению избирательной системы.

Очередную акцию снова провели у здания парламента. Людей пришло меньше, чем в предыдущие дни: по данным информагентств, около трех тысяч человек.

Единства, судя по всему, не было; между разными группами демонстрантов возникали стычки. Сейчас часть митингующих разошлась, а часть направилась к офису правящей партии "Грузинская мечта". Там, как сообщается, мобилизуют полицию.

Тем временем российский Минтранс объявил, что с 8 июля будут приостановлены рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Причинами назвали, во-первых, необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности, а во-вторых — наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. Ее сумма с учетами пени составляет 792,5 тысячи долларов.

Как отметили в Минтрансе, грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но до сих пор ее не погасила.

С 8 июля указом президента вводится временных запрет на полет российских авиаперевозчиков в Грузию.