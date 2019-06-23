В День памяти и скорби по всей России прошли памятные мероприятия

22 июня Россия вспоминала погибших в Великой Отечественной войне, которая началась 78 лет назад. Траурные акции прошли по всей стране.

Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а также к обелискам городов-героев. В церемонии участвовали представители высшего руководства страны, а также ветераны. Мероприятие продолжилось торжественным маршем. По Александровскому саду прошли бойцы сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

В Москве в День памяти и скорби наградили победителей "Диктанта Победы". Призы им вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Церемония состоялась в Музее Победы на Поклонной горе. Акция была посвящена событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы. Она проходила не только по всей России, но и за рубежом. Участие в "Диктанте Победы" приняли более 150 тысяч человек. Им предстояло ответить на 20 вопросов. Победителями стали те, кто сделал это быстрее остальных.

В Пензенской области увековечили память бойцов, во время войны умерших от ран и болезней. На трех зданиях, где располагались эвакуационные госпитали, появились мемориальные доски. В годы Великой Отечественной в регионе располагались 80 таких учреждений. В них прошли лечение около 190 тысяч человек. Еще три тысячи спасти не удалось. Также сегодня в Пензенской области установили памятники на воинских захоронениях.

В Новгородской области памятные мероприятия прошли у деревни Жестяная горка Батецкого района. Они состоялись на месте массового расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и дали старт масштабному исследованию места захоронения жертв нацистов. Вместе с поисковиками будут работать следователи, а также военные.

В Санкт-Петербурге в честь Дня памяти и скорби прошли несколько концертов. Музыку военных лет играли в Петропавловской крепости. В Мариинском театре прозвучала "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича.

В Михайловском театре, где исполняли "Реквием" Джузеппе Верди, побывал врио губернатора Александр Беглов. Он встретился со всемирно известным дирижером Владимиром Федосеевым. Они побеседовали в том числе о празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в ночь с 23 на 24 июня.