В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

Двое боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) нейтрализованы в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Нейтрализованные бандиты планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки с террористами обнаружены оружие и боеприпасы.

В результате боя пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет, сообщает РИА Новости.