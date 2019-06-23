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23 июня 201900:39

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

Двое боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) нейтрализованы в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Нейтрализованные бандиты планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки с террористами обнаружены оружие и боеприпасы.

В результате боя пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет, сообщает РИА Новости.

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