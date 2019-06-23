В Америке шутят над перепиской лидеров США и КНДР

Ким Чен Ын получил письмо от Дональда Трампа и остался доволен его содержанием. Что именно было в письме, не сообщается.

Как передает агентство ЦТАК, лидер Северной Кореи "оценил по достоинству политическую прозорливость и невероятную смелость президента Трампа".

Как шутят американские СМИ, похоже, что Ким и Трамп — поклонники эпистолярного жанра. Ранее президент США получал письмо от северокорейского лидера и тоже хвалил его содержание, сообщает телеканал "Россия 24".