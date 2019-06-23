США и Иран обмениваются кибератаками

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение американским министерством обороны кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены.

По сведениям газеты "Вашингтон пост", атака против иранцев прорабатывалась неделями; и Трампу предложили ее провести после приписываемого Тегерану нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Атака пришлась на компьютерные системы, контролируемые иранским Корпусом стражей исламской революции.

А как сообщает американский же телеканал "Эй-би-си", иранские хакеры резко увеличили количество кибератак против США. Якобы в последние несколько недель участились случаи массовой отправки фишинговых писем сотрудникам государственных структур США, а также работникам экономической сферы, передает ТАСС.

По мнению политолога Сергея Михеева, американцы не хотят воевать с Ираном. Они хотели бы сделать что-нибудь такое, что можно было бы выдать за урок.

"Но Иран – такая страна, что этот урок может перерасти в более серьезный инцидент; и тогда американцы втянутся во что-то, из чего быстро выйти победителями не удастся, — заявил Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 21 июня.

По его мнению, с Ираном трудно найти такую модель, при которой полуфиктивное действие в информационном поле выглядело бы как урок.

"Максимум, на что американцы способны – это нанесение точечного удара, при котором ущерб Ирану будет минимальным, но можно будет раздуть невероятную шумиху по поводу того, что Трамп жестко наказал иранцев", — предположил политолог.

Тем временем Дональд Трамп подтвердил, что США рассматривают все возможные меры реагирования в конфликте, включая военную силу, и пообещал ввести в понедельник новые, более жесткие санкции против Ирана. Госсекретарь Майк Помпео также заявил, что США будут наращивать дипломатическую изоляцию Ирана и экономическое давление на него, пока тот не пойдет на переговоры.