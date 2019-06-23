Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону, передает РИА Новости.

Иранские вооруженные силы в четверг сбили американский беспилотный летательный аппарат, при этом сам Иран заявляет, что БЛА был сбит над его территорией, а Штаты утверждают, что он был сбит в международном воздушном пространстве.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. За 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Трамп назвал инцидент очень большой ошибкой Ирана, однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Глава МИД Ирана Джавад Зарифом на своей странице в Twitter опубликовал несколько постов с картами полета дрона, на которых видна ситуация в момент удара по БЛА и его путь до этого. Одну из карт, которая была нарисована от руки, госсекретарь США Майк Помпео назвал не заслуживающей доверия.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019

Также Помпео добавил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны (в прошлом году Трамп объявил о выходе из сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций).

По мнению политолога Сергея Михеева, американцы не хотят воевать с Ираном. Они хотели бы сделать что-нибудь такое, что можно было бы выдать за урок.

"Но Иран – такая страна, что этот урок может перерасти в более серьезный инцидент; и тогда американцы втянутся во что-то, из чего быстро выйти победителями не удастся, — заявил Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 21 июня.

По его мнению, с Ираном трудно найти такую модель, при которой полуфиктивное действие в информационном поле выглядело бы как урок.

"Максимум, на что американцы способны – это нанесение точечного удара, при котором ущерб Ирану будет минимальным, но можно будет раздуть невероятную шумиху по поводу того, что Трамп жестко наказал иранцев", — предположил политолог.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту.

"Учитывая опыт десятилетий, большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона. Содержательная сторона дела в том, что опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия", — подчеркнул Рябков.