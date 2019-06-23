Тема:

В Оманском заливе атакованы танкеры 44 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 июня 201904:00

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

twitter.com/realDonaldTrump

Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону, передает РИА Новости.

Иранские вооруженные силы в четверг сбили американский беспилотный летательный аппарат, при этом сам Иран заявляет, что БЛА был сбит над его территорией, а Штаты утверждают, что он был сбит в международном воздушном пространстве.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. За 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Трамп назвал инцидент очень большой ошибкой Ирана, однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Глава МИД Ирана Джавад Зарифом на своей странице в Twitter опубликовал несколько постов с картами полета дрона, на которых видна ситуация в момент удара по БЛА и его путь до этого. Одну из карт, которая была нарисована от руки, госсекретарь США Майк Помпео назвал не заслуживающей доверия.

Также Помпео добавил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны (в прошлом году Трамп объявил о выходе из сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций).

По мнению политолога Сергея Михеева, американцы не хотят воевать с Ираном. Они хотели бы сделать что-нибудь такое, что можно было бы выдать за урок.

"Но Иран – такая страна, что этот урок может перерасти в более серьезный инцидент; и тогда американцы втянутся во что-то, из чего быстро выйти победителями не удастся, — заявил Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 21 июня.

По его мнению, с Ираном трудно найти такую модель, при которой полуфиктивное действие в информационном поле выглядело бы как урок.

"Максимум, на что американцы способны – это нанесение точечного удара, при котором ущерб Ирану будет минимальным, но можно будет раздуть невероятную шумиху по поводу того, что Трамп жестко наказал иранцев", — предположил политолог.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту.

"Учитывая опыт десятилетий, большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона. Содержательная сторона дела в том, что опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия", — подчеркнул Рябков.

Ранее по теме

Сейчас

01:07

Шесть москвичей пострадали при столкновении катера с береговой линией под Тверью

23:37

На Волге недалеко от Казани загорелся теплоход

20:47

Украинские военные ранили девочку

20:28

Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

19:39

МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

19:17

Бутина выйдет на десять дней раньше

18:27

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

39 минут назад
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в страну из-за любви

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в страну из-за любви

1 час назад
В День памяти и скорби по всей России прошли памятные мероприятия

В День памяти и скорби по всей России прошли памятные мероприятия

3 часа назад
В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

4 часа назад
Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

7 часов назад
Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

7 часов назад
В Америке шутят над перепиской лидеров США и КНДР

В Америке шутят над перепиской лидеров США и КНДР

2 часа назад
МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

11 часов назад
Минприроды сообщило, где буксует "мусорная реформа"

Минприроды сообщило, где буксует "мусорная реформа"

6 часов назад
На Марсе нашли возможные признаки жизни

На Марсе нашли возможные признаки жизни

8 часов назад
США поделились "планом процветания" Палестины

США поделились "планом процветания" Палестины

7 часов назад
В Питере пес спас новорожденную малышку

В Питере пес спас новорожденную малышку

6 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Российские фехтовальщики стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы

Российские фехтовальщики стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы

7 часов назад
В Екатеринбурге потушен пожар площадью 2 200 квадратов

В Екатеринбурге потушен пожар площадью 2 200 квадратов

8 часов назад
Первый в мире "умный" супертанкер передан заказчику

Первый в мире "умный" супертанкер передан заказчику

8 часов назад
МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

8 часов назад
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

8 часов назад
Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

8 часов назад
В Кривом Роге в прохожего метнули наступательную гранату

В Кривом Роге в прохожего метнули наступательную гранату

9 часов назад
Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

9 часов назад
Джонсон высказался за "креативную двусмысленность" в переговорах с ЕС

Джонсон высказался за "креативную двусмысленность" в переговорах с ЕС

9 часов назад
Контр-адмирал Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО

Контр-адмирал Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО

9 часов назад
Машков рассказал о попытках "совместить актера с куклой"

Машков рассказал о попытках "совместить актера с куклой"

9 часов назад
На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

9 часов назад
Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

10 часов назад
Дзюдоистка Долгова завоевала серебро Европейских игр

Дзюдоистка Долгова завоевала серебро Европейских игр

10 часов назад
После разговора с президентом девочка решила поступать в Пансион Минобороны

После разговора с президентом девочка решила поступать в Пансион Минобороны

10 часов назад
Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

10 часов назад
Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

10 часов назад
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

11 часов назад
Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

11 часов назад
Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

12 часов назад
Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

13 часов назад
Валуев перенес две операции на мозге

Валуев перенес две операции на мозге

13 часов назад
Лимаренко рассказал о традициях и свободе

Лимаренко рассказал о традициях и свободе

14 часов назад
CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

14 часов назад
Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

14 часов назад
Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

14 часов назад
Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

15 часов назад
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

15 часов назад
Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

17 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21.06.2019 19:24