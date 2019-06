Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону, передает РИА Новости.

Иранские вооруженные силы в четверг сбили американский беспилотный летательный аппарат, при этом сам Иран заявляет, что БЛА был сбит над его территорией, а Штаты утверждают, что он был сбит в международном воздушном пространстве.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. За 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Трамп назвал инцидент очень большой ошибкой Ирана, однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Глава МИД Ирана Джавад Зарифом на своей странице в Twitter опубликовал несколько постов с картами полета дрона, на которых видна ситуация в момент удара по БЛА и его путь до этого. Одну из карт, которая была нарисована от руки, госсекретарь США Майк Помпео назвал не заслуживающей доверия.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg