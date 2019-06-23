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23 июня 201905:16

Карлоса Гона подозревают в присвоении трех миллионов из средств Renault

EPA

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов из президентского фонда Renault, использовавшегося для выплаты вознаграждений.

По сведениям издания "Асахи", в 2017 году была задействована схема по переводу 6,5 млн долларов на счет дистрибьютора в Омане в качестве бонуса, не прописанного в контракте. Затем половина из этих средств была отправлена ливанской компании, фактически принадлежащей Гону. Таким же образом он присвоил себе около пяти миллионов долларов из фонда, который был создан в Nissan по аналогии с Renault.

Миллиардер был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более 34 миллионов долларов. Часть этих денег якобы могли пойти на оплату яхты Гона.

Сам бизнесмен не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него. Сейчас он отпущен под залог.

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