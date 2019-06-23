В исторической части Санкт-Петербурга горит трехэтажное здание

В Невском районе Санкт-Петербурга пожарные тушат трехэтажное здание на площади одна тысяча квадратных метров. Сведений о пострадавших на настоящий момент нет.

В городском главке МЧС РФ сообщили подробности происшествия. Около 4 часов утра 23 июня поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8.

Спустя несколько минут пожару был присвоен повышенный второй номер, сообщает "Интерфакс".

К тушению пожара привлечены 74 человека личного состава МЧС и 24 единиц техники.