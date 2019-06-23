Пожар в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушен

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар в трехэтажном здании Невского района города в 7 часов утра был потушен.

В настоящее время данных о пострадавших нет, передает РИА Новости.

Рано утром 23 июня поступила информация о возгорании в трехэтажном здании по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8. Пожару был присвоен повышенный второй номер.