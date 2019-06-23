Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи

Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC. Поединок состоялся в американской Тампе, штат Флорида.



Встреча между бойцами весовой категории до 70,3 килограмм продлилась все пять положенных по регламенту раундов. По их итогам победа единогласным решением судей была присуждена Лобову — 48:47, 48:47, 48:47.



Для Лобова эта победа в организации, где бои проводятся без перчаток, стала второй — ранее в своём дебютном бое он также был сильнее Джейсона Найта. Малиньяджи же провёл свой первый поединок в турнире.