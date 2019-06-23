В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево. Авария произошла у села Марьяновка, микроавтобус ехал со стороны границы с Украиной в направлении Симферополя.

Находившиеся в транспортном средстве люди получили травмы, в том числе тяжелые, передает ТАСС. Среди пострадавших — 10-летний ребенок, он в тяжелом состоянии, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

По сообщению Центра медицины катастроф Крыма, все пятеро пострадавших госпитализированы в Красногвардейскую центральную районную больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние взрослых пострадавших — средней степени тяжести.

Автобус не был рейсовым, точное количество находившихся в нем пассажиров устанавливается. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.