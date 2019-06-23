Дани Алвес покинул "Пари Сен-Жермен"

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес объявил о том, что он покидает клуб из столицы Франции. 30 июня истекает соглашение бразильца с парижанами, которое не было продлено.

"Сегодня я завершаю очередной этап своей жизни, который был полон побед, обучения и опыта, — признается Алвес на своей странице в Instagram. – Хотел бы поблагодарить семью "ПСЖ" за возможность принимать участие в написании новой страницы клуба. Теперь пришло время поставить последнюю точку. Спасибо всем одноклубникам за пережитые минуты радости и горя".

Дани Алвес выступал за "Пари Сен-Жермен" на протяжении предыдущих двух сезонов. В клуб он перешел из туринского "Ювентуса" в июле 2017 года и с тех пор провел за парижан 73 матча, в которых он восемь раз поражал ворота соперников и делал 18 голевых пасов.