Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

О назначении Усика сообщает "Спорт-эксспресс" со ссылкой на Boxing Scene. Ранее Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, нокаутировав британца в седьмом раунде их очного поединка. В результате мексиканский боксер отобрал у Джошуа все его чемпионские пояса: IBO, WBO, WBA и IBF.

Напомним, что Усик должен был провести первый бой в супертяжелой весовой категории в мае 2019 года, но получил травму. Бой против Карлоса Такама перенесен на сентябрь.