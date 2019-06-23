"Ночные охотники" смогут уничтожать танки противника с безопасного расстояния

На вооружение вертолета Ми-28НМ в скором времени поступит новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР). Телеканал "Звезда" показал видео испытаний, на которых макет танка был поражен ракетой ЛМУР без захода вертолета в зону действия ПВО противника.

По словам генерального конструктора "Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля" Виталия Щербины, ракета ЛМУР — прорыв в разработке вооружений. Она способна уверенно поражать бронетехнику, наземные, надводные и подводные цели с больших расстояний.