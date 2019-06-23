Эфиопия: попытка переворота провалилась

Правительство Эфиопии обвинило в неудавшейся попытке переворота главу службы безопасности штата Амхара, генерала армии Асамниу Тсиге, сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что 22 июня в результате попытки захвата власти в штате Амхара (втором по численности населения регионе страны) погибли губернатор штата Амбачиу Меконнен и его советник. На чиновников напали в субботу в офисе. Позднее премьер-министр страны Абий Ахмед заявил, что спустя несколько часов начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе нападения.

Попытка переворота не удалась, о судьбе бунтовщика, генерала Асамниу Тсиге ничего не сообщается.