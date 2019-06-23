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23 июня 201911:13 Сергей Мингажев

Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона могут обвинить в хищении свыше трех миллионов долларов из президентского фонда Renault. Об этом сообщают японские СМИ. Это — очередное обвинение в адрес бывшего топ-менеджера, который сейчас находится под домашним арестом в своей токийской квартире. К Гону без разрешения судьи не может прийти даже жена. В чем суть мошеннической схемы, которую он, возможно, организовал?

Это уже третье дело против экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Следственный отдел токийской окружной прокуратуры готовится выдвинуть против Карлоса Гона обвинение в присвоении 350 миллионов иен (более трех миллионов долларов) из резервного фонда корпорации Nissan Motors — он предназначен для выплаты вознаграждений членам совета директоров. Как пишет газета Asahi, следствие утверждает, что Гон задействовал мошенническую схему — перевел средства на контролируемую им же дилерскую фирму в Омане под видом бонусов в размере свыше 700 миллионов иен, а затем присвоил половину этой суммы.

Гон сейчас находится под домашним арестом и, очевидно, в ближайшее время прокуратура предъявит ему это обвинение, чтобы вновь перевести его в одиночную камеру токийской тюрьмы, откуда Гону удалось выйти под залог в 4,5 миллиона долларов в апреле.


Его арестовали в ноябре прошлого года. В руки японских прокуроров Гона сдали его же подчиненные, которые полгода вели за его спиной расследование, пошли на сделку со следствием, организовали его приезд в Токио, где он и был арестован на борту собственного бизнес-джета. Главное обвинение — сокрытие от контрольных финансовых органов Японии половины из 150 миллионов долларов вознаграждения, которое Nissan должен был выплатить Гону после ухода с поста председателя.

Сам Карлос Гон все обвинения отвергает, называя преследование против себя "грязной игрой" и "заговором" со стороны японского топ-менеджмента "Ниссана", который находился под руководством харизматичного француза ливанского происхождения в течение 20 лет. За это время компания проделала путь от предбанкротного состояния до одного из самых успешных автоконцернов в мире.

После ареста защита почти три месяца вела борьбу с прокуратурой за выход Гона под залог. Адвокаты добились этого в марте, но после предъявления нового обвинения он был помещен в камеру повторно, а затем опять выпущен под домашний арест. Теперь же над ним висит угроза до начала судебного разбирательства вновь оказаться за решеткой.

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