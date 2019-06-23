На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа. По сообщению компании, 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 миллионов кубометров и ожидаемой стоимостью 5,72 миллиарда гривен без НДС не состоялись, так как ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

Вероятной причиной компания называет образовавшийся у нее дефицит средств и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Долг по этим договорам уже составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).

Сейчас запас газа для производственно-технологических нужд в подземных хранилищах оператора украинской ГТС составляет 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе — около 240 миллионов кубометров. В июне-августе несколько поставщиков готовы поставить "Укртрансгазу" 190 миллионов кубометров газа по заключенным контрактам, но только при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды.

При этом потребность в газе для производственно-технологических нужд для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы оператора ГТС в июне-августе составляет около 720 миллионов кубометров.

"Укртрансгаз" отмечает, что предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня соответствующие ведомства — Национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины 20 июня предоставила "Укртрансгазу" ответ, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что из-за политики Киева за последние пять лет цены на газ для населения выросли более чем на тысячу процентов. Он обвиняет бывшего президента страны Порошенко в незаконном создании Национальной комиссии, которая регулирует цены на коммунальные услуги и энергию.

С 2015 года Украина перестала покупать газ в России, начав вместо этого закупки голубого топлива в Европе. В рамках сотрудничества с МВФ Киев много раз повышал стоимость газа для населения. Так, в 2013 году один кубометр газа стоил 725 гривен, а в 2016 – уже почти 7000 гривен. С ноября 2018 года эта цифра выросла еще на 23,5 процента.