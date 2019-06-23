Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез. Девушка обвинила хореографа Алины Даниила Глейхенгауза в плагиате.

Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ice с номером под песню певицы из США Билли Айлиш Bad Guy спустя неделю после того, как Гомез поставила аналогичный номер на эту же композицию, сообщает Чемпионат.Com. Свое негодование она выразила в своем личном Instagram-аккаунте.

"Моя постановка танца на песню Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, мне приятно, что вы так сильно вдохновились моей работой, но в следующий раз наймите меня вместо того чтобы воровать".

Хореограф Загитовой в ответ закрыл комментарии под публикацией с анонсом выступления фигуристки – интернет-пользователи остались недовольны копированием программы Гомез. Позже он принес свои извинения американке.