Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 июня 201911:34

"Торпедо" разгромило старейшую футбольную команду мира

"Торпедо" разгромило старейшую футбольную команду мира

Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу черно-белых. Встреча проходила на московском стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

За торпедовцев дубль оформил Темур Джикия, а еще по одному голу оформили Игорь Лебеденко, Константин Кертанов, Артем Самсонов. Отметим, что во втором тайме в составе "Шеффилда" появился бывший футболист "Крыльев Советов", а ныне телеведущий и Youtube-блогер Евгений Савин и бывший игрок "Торпедо" Эдгарс Гаурачс.

"Шеффилд" был образован в 1857 году и официально носит имя старейшего футбольного клуба мира и даже награжден орденом достоинством Международного футбольного союза (ФИФА), чего удостаивалось всего два клуба. Вторым является мадридский "Реал".

На данный момент клуб носит любительский статус и играет в восьмом дивизионе Англии. Несмотря на свой статус команда приехала в Россию с целым турне – после игры с "Торпедо" англичане сыграют также с "Чертаново", ФК КФ и "Казанкой".

Сейчас

11:13

За осквернение 40 могил задержали агрессивного инвалида

07:35

Пожар в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушен

05:29

В исторической части Санкт-Петербурга горит трехэтажное здание

01:07

Шесть москвичей пострадали при столкновении катера с береговой линией под Тверью

23:37

На Волге недалеко от Казани загорелся теплоход

20:47

Украинские военные ранили девочку

20:28

Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Неудачная посадка пассажирского авиалайнера Boeing попала на видео

Неудачная посадка пассажирского авиалайнера Boeing попала на видео

44 минуты назад
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

1 час назад
Москалькова призвала обеспечить права россиян в Грузии

Москалькова призвала обеспечить права россиян в Грузии

1 час назад
Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

Новое обвинение: Карлоса Гона могут опять отправить в тюрьму

43 минуты назад
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

1 час назад
Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

7 часов назад
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в страну из-за любви

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в страну из-за любви

8 часов назад
В Америке шутят над перепиской лидеров США и КНДР

В Америке шутят над перепиской лидеров США и КНДР

9 часов назад
"Ночные охотники" смогут уничтожать танки противника с безопасного расстояния

"Ночные охотники" смогут уничтожать танки противника с безопасного расстояния

1 час назад
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

2 часа назад
В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

11 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Эфиопия: попытка переворота провалилась

Эфиопия: попытка переворота провалилась

19 минут назад
"Торпедо" разгромило старейшую футбольную команду мира

"Торпедо" разгромило старейшую футбольную команду мира

22 минуты назад
За осквернение 40 могил задержали агрессивного инвалида

За осквернение 40 могил задержали агрессивного инвалида

31 минута назад
Вперед в прошлое: в Таиланде "лечатся" радиоактивными картами

Вперед в прошлое: в Таиланде "лечатся" радиоактивными картами

46 минут назад
Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

1 час назад
Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

2 часа назад
На Крайнем Севере отключают отопление и готовятся к зиме

На Крайнем Севере отключают отопление и готовятся к зиме

3 часа назад
Умер бывший градоначальник Читы Анатолий Михалев

Умер бывший градоначальник Читы Анатолий Михалев

3 часа назад
В США чествуют советского летчика Валерия Чкалова

В США чествуют советского летчика Валерия Чкалова

4 часа назад
Инвестиционный сабантуй в Башкирии: краткие итоги первого дня

Инвестиционный сабантуй в Башкирии: краткие итоги первого дня

5 часов назад
На Бурейской ГЭС готовятся к августовскому половодью

На Бурейской ГЭС готовятся к августовскому половодью

5 часов назад
Минприроды сообщило, где буксует "мусорная реформа"

Минприроды сообщило, где буксует "мусорная реформа"

13 часов назад
В Питере пес спас новорожденную малышку

В Питере пес спас новорожденную малышку

13 часов назад
Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

15 часов назад
Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

15 часов назад
На Марсе нашли возможные признаки жизни

На Марсе нашли возможные признаки жизни

15 часов назад
МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

16 часов назад
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

16 часов назад
Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

16 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21.06.2019 19:24
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30