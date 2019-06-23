"Торпедо" разгромило старейшую футбольную команду мира

Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу черно-белых. Встреча проходила на московском стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

За торпедовцев дубль оформил Темур Джикия, а еще по одному голу оформили Игорь Лебеденко, Константин Кертанов, Артем Самсонов. Отметим, что во втором тайме в составе "Шеффилда" появился бывший футболист "Крыльев Советов", а ныне телеведущий и Youtube-блогер Евгений Савин и бывший игрок "Торпедо" Эдгарс Гаурачс.

"Шеффилд" был образован в 1857 году и официально носит имя старейшего футбольного клуба мира и даже награжден орденом достоинством Международного футбольного союза (ФИФА), чего удостаивалось всего два клуба. Вторым является мадридский "Реал".

На данный момент клуб носит любительский статус и играет в восьмом дивизионе Англии. Несмотря на свой статус команда приехала в Россию с целым турне – после игры с "Торпедо" англичане сыграют также с "Чертаново", ФК КФ и "Казанкой".