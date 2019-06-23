За осквернение 40 могил задержали агрессивного инвалида

В Удмуртии полиция задержала вандала, который подозревается в поломке более 40 надгробных плит и крестов на кладбище села Красногорское. Нетрезвый мужчина разгромил погост в приступе ярости, пишет РИА Новости.

40-летний подозреваемый с детства наблюдается врачами и имеет 2-ю группу инвалидности. Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение надмогильных сооружений".