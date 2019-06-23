"Это отвратительно": спор Трампа с советниками

Американский президент Дональд Трамп разошелся во мнениях с большинством своих советников по национальной безопасности, когда отказался от идеи ответных ударов по Ирану в четверг, 20 июня. До этого Иран объявил, что сбил американский беспилотник, также США обвиняют Тегеран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Эти люди хотят подтолкнуть нас к войне, и это так отвратительно! — пожаловался Трамп на своих советников в частной беседе с представителями своего окружения. — Нам не нужны новые войны".

В разговорах с людьми из его близкого круга Трамп пожаловался на большой ущерб в результате потери дрона, сбитого Ираном — это около 130 миллионов долларов без учета расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако, по словам американского президента, финансовые убытки для американского избирателя будут значить много меньше, нежели людские потери.

Предоставленные ему оценки показали, что в результате удара по Ирану могут погибнуть до 150 человек, рассказал Трамп. И у каждого из убитых иранцев есть семьи — в итоге пострадают еще сотни человек.

"Я не хочу убивать 150 иранцев, — сообщил Трамп журналистам накануне, добавив, что у него самого есть иранские друзья в Нью-Йорке. — Я не хочу убивать 150 человек, кем бы они ни были, если это не является абсолютно необходимым".

В субботу, 22 июня, Трамп высказался в пользу нового способа воздействия на Иран, пишет The Wall Street Journal: в понедельник будет официально объявлено о новых американских санкциях против Тегерана. Каких-либо дополнительных подробностей Трамп не предоставил.

Многие из высокопоставленных советников Трампа, включая известного "ястреба" Джона Болтона, высказывались в пользу более агрессивного ответа Ирану. Одним из тех, кто призывал к сдержанности, стал глава объединенного комитета начальников штабов, генерал Корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд, и к его мнению Трамп прислушался больше, чем к остальным.

По словам американского президента, ему нравится определенный плюрализм мнений среди членов его команды, когда ему предстоит принять решение. Трамп также отметил, как быстро это влияет на его имидж.

"Все говорили, что я разжигатель войны, а теперь они говорят, что я "голубь", — поделился он с журналистами в Белом доме. — А я — ни тот, ни другой, если хотите знать правду. Я — человек, обладающий здравым смыслом".

Ранее Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял, а лишь приостановил военную операцию на данном этапе.