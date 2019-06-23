National Interest сообщил о "зловещем шаге" к ядерной войне

Американское издание National Interest проанализировало последствия разработки Индией гиперзвуковой ракеты "Агни-1". Автор считает, что, в случае успеха, Индия обретет оружие, которое преодолеет расстояние между Нью-Дели и Исламабадом (700 км) за минуты. Для это достаточно создать ракету, способную разгоняться до 5-10 Махов. Даже такие ракеты очень сложно перехватить, а российские, разгоняющиеся до 20 Махов, практически невозможно.

Издание подчеркивает, что Пакистан, не обладая гиперзвуковым оружием, может склониться к стратегии "применить все или потерять все". Даже сообщения о пока неудачных испытаниях индийских ракет не снижают опасности ядерной войны между Индией и Пакистаном. Разработку новейших видов вооружения автор статьи назвал "зловещим шагом" в их противостоянии.