"Локомотив" переподписал травмированного Ротенберга

Столичный "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Срок нового соглашения не сообщается. На данный момент футболист восстанавливается от полученной травмы крестообразных связок колена.

В минувшем сезоне в активе Ротенберга пять матчей за "Локо", в то время как всего с 2016 года 33-летний российский футболист принял участие в 17 встречах.

Кроме того, как сообщает официальный сайт "железнодорожников", были продлены контракты еще троих футболистов команды. Речь идет о вратаре Антоне Коченкове, защитнике Владиславе Игнатьеве и полузащитнике Александре Коломейцеве. Также, как и в случае с Ротенбергом, сроки их новых соглашений с красно-зелеными не сообщаются.

Напомним, что накануне "Локомотив" объявил о подписании контракта с двумя защитниками: бразильцем Мурило и россиянином Дмитрием Живоглядовым.