"В семье это табу": знакомые дочери Меладзе рассказали о ее расставании с мужем

Старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем, брак Инги Меладзе с марокканским журналистом Нури Вергезе не просуществовал и двух лет. Пара была знакома до свадьбы почти восемь лет.

Шикарная свадьба прошла на родине жениха в 2017 году, именно здесь Инга получила предложение руки и сердца от Нури. Для десятков гостей в Марракеше арендовали пятизвездочный отель. Дорогое кольцо и основные траты на праздник оплатил жених. Гости рассказывали, что церемония бракосочетания прошла на четырех языках: русском, французском, английском и арабском. Родственники со стороны невесты привезли свадебный каравай из Москвы.

Позже стало известно, что на самом деле пара оформила отношения за 10 месяцев до этого. Но тогда пышный праздник устраивать не стали. Свидетелями бракосочетания стали порядка 15 человек. Причем на него не смогли прилететь отец невесты Валерий Меладзе и ее сестра Соня, сдававшая сессию в МГИМО. Поэтому было решено праздновать в два этапа, рассказала мама невесты Ирина Меладзе журналу "Стархит".

Однако к 2019 году отношения пары изжили себя, супруги приняли решение расстаться. Насколько сложно Инга пережила развод понятно хотя бы по тому, что в семье Меладзе тема развода с Нури — табу.

Сейчас Инга вернулась в Москву из Англии, где прожила последние годы. Она открыла свой ювелирный бизнес, чтобы отвлечься от душевных ран, заключает издание.