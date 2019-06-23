Три человека получили травмы в аварии с перевернувшейся скорой в Подмосковье

Около пяти часов утра в воскресенье, 23 июня, на проспекте Ленина в Подольске произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, машина скорой столкнулась с легковушкой Kia, после чего автомобиль с медиками перевернулся.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне микроавтобуса, и водитель Kia.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и степень вины его участников.